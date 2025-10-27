Dronero, al via i lavori di rigenerazione dell’area di Prà Bunet

Al via a Dronero la rigenerazione dell’area di Prà Bunet, spazio d’incontro e sport per tanti giovani.

Con un investimento di 120.000 Euro, cofinanziato al 50% dalla Regione Piemonte, si prevede il rifacimento dell’illuminazione a servizio del campo da basket, dell’area callistenica e del nuovo campo da calcio in erba.

Il progetto prevede inoltre il rifacimento della pavimentazione del campo di pallacanestro, l’abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso all’area e l’accesso al passaggio pedonale lungo la S.P. 24. Importante sarà la realizzazione di un nuovo campo da calcio presso l’area adiacente alle attrezzature di callistenia, la posa di relative attrezzature sportive ed il rifacimento delle delimitazioni perimetrali.



I lavori rientrano nel programma pluriennale 2023-2025 in materia di Sport, approvato con il D.C.R. N. 282-15261 del 27 giugno 2023 D.G.R. 34-8024 del 22 dicembre 2023 nell’ambito dell’assegnazione di contributi a sostegno degli interventi di impiantistica sportiva - anno 2024.



CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI



Riconoscendo il valore delle associazioni di volontariato sportive e culturali, su loro richiesta e come sostegno alle attività, il Comune di Dronero si impegna inoltre a devolvere contributi economici straordinari alle seguenti realtà del territorio: Asd Dragonero, Pallonistica Monastero, Associazione Pescatori Dronero, Associazione Mastro Geppetto, Circolo ACLI Amici di San Nicolao di Ricogno, Parrocchia SS Andrea e Ponzio e ANPI sezione di Dronero.



Suddivisi a seconda delle esigenze di ogni singolo ente, il contributo totale ammonta a 6.955 Euro.



