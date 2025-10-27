Il Circolo delle Idee di Mondovì si ritrova per l’assemblea annuale: nuovi ingressi e diversi progetti per il futuro

Nei giorni scorsi la Casa delle Associazioni ha ospitato la quarta assemblea annuale del Circolo delle Idee - Giovani per Mondovì alla quale ha preso parte, tra gli altri, anche l’assessore alle Politiche giovanili Alessandro Terreno, da sempre attento e sensibile alle attività promosse dalla Consulta. Nell’occasione, alla luce delle dimissioni di Luca Tomatis per sopraggiunti impegni personali e lavorativi, è stata eletta all’unanimità la nuova consigliera Sara Akouissi.

"Durante l’assemblea abbiamo ripercorso le attività del 2025, ma abbiamo soprattutto discusso le progettualità future che ci accompagneranno nei prossimi mesi e per tutto il 2026, con una specifica attenzione rivolta alla partecipazione giovanile, alla promozione culturale e sociale e alla collaborazione con altre realtà associative monregalesi - il commento della presidente, Beatrice Perrone, e dell’intero Consiglio direttivo -. L’incontro, però, ha rappresentato parimenti un importante momento di confronto e di rinnovamento: in tal senso, esprimiamo la nostra più sincera riconoscenza a Luca Tomatis per quanto realizzato in questi anni e a Sara Akouissi per aver accettato con entusiasmo il nuovo incarico. Il Circolo delle Idee, insomma, si conferma un luogo di dialogo, di proposta e di partecipazione attiva, ma anche un punto di riferimento per i giovani che vogliono contribuire allo sviluppo della città. In proposito, tutti coloro tra i 15 e i 34 anni che vivono a Mondovì o la frequentano per studio o lavoro, possono contattarci su Instagram o scriverci alla mail circolodelleidee.mondovi@gmail.com. Siamo pronti ad ascoltarli e ad accoglierli".

Con l’ingresso di Sara Akouissi, infine, il Consiglio direttivo ha eletto Stefano Arnaldi come nuovo vicepresidente.