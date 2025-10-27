VOLLEY MASCHILE SERIE B / Un VBC Mondovì in netta crescita strappa un set alla corazzata Garlasco

Prestazione nel complesso più che convincente quella fornita dal VBC Mondovì in casa della corazzata Garlasco, che, al termine di una partita decisamente combattuta, durata quasi 2 ore, si impone per 3-1 (25-18, 25-20, 19-25, 25-21), ma per i monregalesi, dopo le prime due uscite piuttosto opache, serviva una prestazione di sostanza che potesse dar loro fiducia e questa per fortuna è arrivata.

“Finalmente – il commento di coach Vittorio Bertini - una prova convincente, anche se purtroppo non vincente. Battere Garlasco, squadra di categoria superiore ed assoluta favorita del girone, era impresa molto ardua se non addirittura impossibile, ma tornare dalla Lomellina con il rammarico di non aver portato a casa un punto meritato era davvero inaspettato. La richiesta dello staff tecnico e della società era quella di esprimere energia e convinzione, dopo due gare in cui la squadra è apparsa anzitutto in difficoltà emotiva; l’ obiettivo è stato pienamente centrato pienamente perché abbiamo condotto una gara a viso aperto e senza timori reverenziali. Dopo un primo set di assestamento nell’angusto palazzetto Don Balduzzi, abbiamo giocato bene la seconda frazione, sfuggita sul finale per colpa di una rotazione con il palleggiatore in posto 1, in cui abbiamo faticato parecchio e dove alcune scelte di attacco poco lucide ci hanno penalizzato eccessivamente. Terzo parziale da ‘gara perfetta’, in cui siamo stati capaci di mettere la museruola ai loro forti attaccanti, ed infine un quarto set dove soltanto un inizio poco convinto ci ha impedito di portare la contesa sino al tie-break. Comunque abbiamo espresso energia, facendo cose decisamente buone, anche se naturalmente c’è ancora molto da fare e dobbiamo assolutamente continuare ad allenarci con grande intensità e determinazione”.

Vittorio Bertini è partito inizialmente con Giovannetti in regia, Bosio opposto, capitan Menardo e Camperi in banda, Catena e Coppa centrali, Candela libero, inserendo durante la gara Garelli, Caldano e Bellanti.

Nel primo set partono meglio i padroni di casa, che si portano subito sull’ 8-4, poi i monregalesi hanno una bella reazione e si portano sino a -2 (17-15), ma a questo punto vanno in difficoltà in ricezione il Garlasco riparte, portandosi prima sul 21-15 e poi chiudendo 25-18, mentre entra Garelli in battuta.

Nella seconda frazione parte decisamente meglio il VBC che si porta prima sull’ 8-5 e poi sull’ 11-6, poi accusa un calo ed il Garlasco ne approfitta, raggiungendo la parità sul 12-12. Le due compagini avanzano a braccetto sino al 20 pari, quando i lombardi piazzano un’ altra accelerata micidiale e, grazie ad un parziale di 5-0, chiudono 25-20, mentre entrano Caldano e Garelli.

Anche nel terzo set, con Bellanti in campo sin dall’ avvio, partono meglio i monregalesi, che si portano prima sull’ 8-6 e poi sul 10-7. Il VBC MONDOVI’ continua a spingere e prima vola sul 16-11, poi sul 21-16 ed infine chiude con un convincente 25-19, mentre entra Garelli per il solito giro in seconda linea.

Nella quarta frazione, con Bellanti confermato in campo, il Garlasco si porta prima sull’ 8-6, poi sul 16-11 e quindi sul 21-16. I monregalesi, con Garelli in campo, hanno ancora una reazione d’ orgoglio, che li porta sino al -3 (20-23), ma i lombardi non si disuniscono e piazzano l’ allungo decisivo, chiudendo 25-21.

Sabato per il VBC Mondovì è in programma un’ altra difficile trasferta in terra lombarda (la terza trasferta su 4 giornate di campionato): infatti alle ore 18 i monregalesi saranno di scena a Saronno contro una formazione di livello e difficile da affrontare, che al momento si trova al quinto posto con 6 punti e da ormai un decennio è abituato a frequentare i piani alti della categoria.

Per la formazione allenata da Bertini si tratta di un' altra trasferta senza dubbio molto ostica, che dovrà essere affrontata come quella di Garlasco, ossia senza pressioni e con la volontà di provare a ribaltare un pronostico non certo favorevole e cercare di portare a casa i primi preziosissimi punti.