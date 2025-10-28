Andrea Ferro è il nuovo presidente di Acem

È stato eletto ieri sera, lunedì 27 ottobre, il nuovo consiglio di amministrazione di ACEM.

A raccogliere il testimone dal presidente uscente, Michele Odenato, che ha rinunciato per incompatibilità di carica essendo già alla guida di SMA, consorzio che gestisce l'impianto di discarica e smaltimento di Magliano Alpi, è stato il sindaco di Parolo, Andrea Ferro.

Il neo eletto sarà affinacato da Andrea Giaccone (sindaco di Torre Mondovì), Valter Sandri (sindaco di Rocchetta Belbo) e gli avvocati Michela Muratore e Simona Pennuzzi.

"Ringrazio i colleghi Sindaci per il sostegno unanime, sebbene le sfide che ci attendono saranno molto impegnative - il commento del neo presidente Ferro-. Mi ha fatto molto piacere vedere il territorio preparato e coeso sul rinnovo del CdA, il consiglio ha le giuste professionalità in grado di poter cogliere le sfide che ci attendono. I Comuni che fanno parte dell’ACEM sono 87, ognuno con le proprie caratteristiche e necessità. L’obiettivo è lavorare insieme, cercando di migliorare il servizio di raccolta il più possibile. Ringrazio il CdA uscente, in particolare Michele Odenato, con cui stiamo facendo un passaggio di consegne molto approfondito che ci permetterà di essere pienamente operativi".

"L'elezione del collega sindaco di Paroldo, Andrea Ferro, ci soddisfa pienamente - il commento del sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli -. È la prima volta che alla presidenza di Acem siede una figura indicata dall'area del cebano. Un'intesa raggiunta con i colleghi del nostro territorio e poi condivisa e approvata anche dalle altre aree territoriali di riferimento del Consorzio. Siamo certi che il nuovo Cda, giusto mix tra amministratori locali e tecnici, potrà lavorare al meglio. Auguriamo buon lavoro alla nuova squadra di governo e ringraziamo il cda uscente."



"Auguri di buon lavoro ad Andrea, Sindaco giovane e preparato nei confronti del quale provo stima e tanta fiducia - dice il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo -. Un ringraziamento al Presidente uscente, Michele Odenato, persona seria e attenta e che proseguirà il suo lavoro come Presidente di SMA".

