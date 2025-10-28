Bra, il Gruppo Biblico si ritrova nella chiesa di San Giovanni Battista

Un tempo per incontrare il Signore e lasciarsi incontrare da Lui, affidandosi alla sua Parola che illumina e rafforza.

Per vivere questo cammino di crescita nella fede, stasera, 28 ottobre, alle ore 20.30, il Gruppo Biblico si ritrova nella chiesa di San Giovanni Battista a Bra per la lettura e commento del Vangelo di Luca con l’intervento di don Gilberto Garrone (si richiede contributo di partecipazione, info al numero 335/222594).

I prossimi appuntamenti del XXVI anno sono in programma nelle seguenti date: 11 novembre con il relatore prof. Angelo Fracchia per cap. Lc 2 - Lc 4,13; 25 novembre serata di condivisione; 9 dicembre con la relatrice suor Marta per cap. Lc 4,14 - Lc 5,3. E poi nel 2026: martedì 13 gennaio serata di condivisione; 27 gennaio con il relatore padre Oreste per cap. Lc 6 - Lc 7,17; 10 febbraio serata di condivisione; 24 febbraio con il relatore diac. prof. Paolo De Martino per cap. Lc 7,18 - Lc 8,56; 10 marzo serata di condivisione; 24 marzo con i relatori Tista e Lidia Galvagno con cap. Lc 9; 14 aprile serata di condivisione e chiusura del corso.

Gli incontri del Gruppo Biblico di Bra, dove si legge, si medita e si prega la Parola di Dio, sono aperti a tutti, perché «Nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore» (Evangelii Gaudium 3).