Mondovì, oltre 500 presenze, anche da fuori Regione, al salone dell’Orientamento

Cinque istituti d’istruzione superiore presenti per una trentina di indirizzi di studio complessivi, dai Licei “Vasco-Beccaria-Govone” all’IIS “Giolitti-Bellisario”, dall’IIS “Cigna-Baruffi-Garelli” all’ISS “Baruffi” Ceva-Ormea fino al Centro di Formazione Professionale Cebano-Monregalese.

Un’offerta didattica variegata che ha attirato più di cinquecento ragazzi, con provenienze anche dall’entroterra ligure. Un importante momento di condivisioni, confronto e formazione, promosso dal Gruppo locale di orientamento delle scuole di Mondovì con la collaborazione del Comune di Mondovì e il supporto delle operatrici di Obiettivo Orientamento Piemonte.

"Una bellissima occasione di incontro, di crescita e di arricchimento personale – il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora all’Istruzione, Francesca Bertazzoli – ma anche un’efficace opportunità di scambio tra famiglie, ragazzi e istituzioni che certifica la storica vocazione scolastica della nostra città. Grazie a tutti coloro che ogni giorno lavorano per mantenere un livello qualitativamente elevato dell’offerta didattica cittadina (dai dirigenti ai docenti fino al personale tecnico, amministrativo e ausiliario) e analoga gratitudine a chi si è prodigato nell’organizzazione di questo evento, fondamentale per il futuro dei nostri ragazzi".