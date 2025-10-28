 / Attualità

Attualità | 28 ottobre 2025, 14:10

Mondovì, oltre 500 presenze, anche da fuori Regione, al salone dell’Orientamento

Cinque istituti d’istruzione superiore presenti per una trentina di indirizzi di studio complessivi

Cinque istituti d’istruzione superiore presenti per una trentina di indirizzi di studio complessivi, dai Licei “Vasco-Beccaria-Govone” all’IIS “Giolitti-Bellisario”, dall’IIS “Cigna-Baruffi-Garelli” all’ISS “Baruffi” Ceva-Ormea fino al Centro di Formazione Professionale Cebano-Monregalese. 

Un’offerta didattica variegata che ha attirato più di cinquecento ragazzi, con provenienze anche dall’entroterra ligure. Un importante momento di condivisioni, confronto e formazione, promosso dal Gruppo locale di orientamento delle scuole di Mondovì con la collaborazione del Comune di Mondovì e il supporto delle operatrici di Obiettivo Orientamento Piemonte.

"Una bellissima occasione di incontro, di crescita e di arricchimento personale – il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora all’Istruzione, Francesca Bertazzolima anche un’efficace opportunità di scambio tra famiglie, ragazzi e istituzioni che certifica la storica vocazione scolastica della nostra città. Grazie a tutti coloro che ogni giorno lavorano per mantenere un livello qualitativamente elevato dell’offerta didattica cittadina (dai dirigenti ai docenti fino al personale tecnico, amministrativo e ausiliario) e analoga gratitudine a chi si è prodigato nell’organizzazione di questo evento, fondamentale per il futuro dei nostri ragazzi".

 

comunicato stampa

