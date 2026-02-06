 / Cronaca

Cronaca | 06 febbraio 2026, 14:54

Due principi d’incendio nel Cuneese in meno di un’ora: interventi a Cuneo e Bagnolo Piemonte

Al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco e sanitari del 118. Una persona soccorsa per inalazione di fumo e trasportata in ospedale a titolo precauzionale per accertamenti

Immagine di repertorio

Due principi d’incendio si sono verificati nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 6 febbraio, in provincia di Cuneo, impegnando diverse squadre dei vigili del fuoco nel giro di meno di un’ora.

Il primo intervento è scattato intorno alle 13 in un appartamento di via Amedeo Rossi, a Cuneo. L’allarme è stato lanciato dai vicini che hanno notato del fumo provenire dall’abitazione. Sul posto è intervenuta la prima partenza dei vigili del fuoco del comando di Cuneo, che ha rapidamente contenuto il principio di incendio. Una persona è stata affidata alle cure del personale sanitario del servizio regionale di emergenza 118 per esalazione di fumo, è stata poi trasportata a titolo precauzionale in ospedale per accertamenti.

Un secondo episodio si è verificato intorno alle 13.40 a Bagnolo Piemonte, dove un principio d’incendio ha interessato una caldaia a legna all’interno di una casa privata indipendente. In questo caso l’allarme è stato dato direttamente dai proprietari. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo insieme ai volontari di Barge. L’operazione si è poi trasformata in una verifica tecnica per gli ultimi controlli di sicurezza.

Redazione

