Alba, traffico in tilt per un incidente in tangenziale. Code sino in corso Nebbiolo

Sono in corso di lenta risoluzione i gravi disagi al traffico registrati da oltre un’ora in uscita da Alba per un incidente verificatosi poco prima delle 18 sulla tangenziale cittadina, Statale 231, in direzione Asti.

L’incidente si è verificato presso il ponte di Molino Vaccheria, sul confine tra i territori comunali di Alba e Guarene, poco prima della biforcazione tra l’autostrada A33 Asti-Cuneo e la complanare per Baraccone di Castagnito.

Due i veicoli coinvolti, una Volkswagen Gol e un autoarticolato, secondo le prime informazioni raccolte dal nostro giornale, mentre non sono al momento noti numero e condizioni dei feriti.

Sul posto stanno intervenendo il 118, per i soccorsi ai feriti, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alba, per la messa in sicurezza dei veicoli e del tratto stradale, i Carabinieri di Alba per i rilievi e la Polizia Locale di Alba per la gestione della viabilità.

Sul posto è stato da poco possibile liberare una corsia di marcia. L’incidente ha provocato rallentamenti sino in corso Nebbiolo, all’uscita di Alba dalla rotonda della Vigna, dove i veicoli in coda hanno iniziato a muoversi solamente da pochi minuti.