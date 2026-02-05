Bra, anziano incastrato in un maniglione nel bagno della casa di riposo, intervento notturno dei vigili del fuoco

Era da poco passata la mezzanotte quando ai vigili del fuoco è arrivata una richiesta di soccorso dalla casa di riposo “I Glicini” di Bra per un intervento tanto urgente quanto singolare. Un anziano ospite della struttura era rimasto incastrato con un braccio nel maniglione del bagno e non riusciva più a liberarsi autonomamente.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco: una proveniente dal distaccamento di Alba e l’altra dal distaccamento locale braidese. I pompieri hanno operato con attenzione all’interno dei locali della struttura, procedendo allo smontaggio del maniglione per consentire la liberazione dell’uomo senza ulteriori conseguenze.

L’anziano, visibilmente scosso dall’accaduto, lamentava dolore a un braccio. Dopo essere stato liberato, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, anch’esso intervenuto sul posto, per le necessarie verifiche mediche. L’episodio si è concluso senza gravi conseguenze, ma ha generato comprensibile apprensione tra gli operatori e gli ospiti della casa di riposo.