Ferite col coltello e fratture al naso per rubargli i soldi: due indagati per rapina impropria

La Procura della Repubblica di Asti ha comunicato la fine delle indagini preliminari condotte a carico di due soggetti, S.Y., classe 1999, e S.Z., del 2006, indagati per una rapina in strada commessa ai danni di un terzo soggetto, G.H, il 29 agosto 2025.

Tre le ipotesi di reato. La prima è quella di lesioni personali, che i due avrebbero cagionato a G. H. al fine di assicurarsi un ingiusto profitto, percuotendolo con forza e procurandogli ferite da taglio multiple, al cuoio capelluto e al volto, nonché fratture alle ossa nasali giudicate guaribili in 30 giorni.

Poi si ipotizza il porto dell’arma da taglio in luogo pubblico, mentre il reato più grave riguarda la presunta rapina commessa con un’arma, in quanto per procurarsi un ingiusto profitto i due avrebbero commesso violenza su G. H., impossessandosi delle somme che lo stesso teneva una tasca dei pantaloni.

Difesi dall’avvocato albese Roberto Ponzio, i due avranno ora venti giorni di tempo dalla notifica per prendere visione degli atti, chiedere di essere interrogati, presentare memorie, documenti o chiedere al pubblico ministero di compiere ulteriori atti investigativi.