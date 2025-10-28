 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 28 ottobre 2025, 14:56

Giovedì in Duomo ad Alba l’ultimo saluto a Giancarlo “Ted” Pascale

Fondatore del Comitato Moretta Due e figura storica del volontariato albese

Giovedì in Duomo ad Alba l’ultimo saluto a Giancarlo “Ted” Pascale

Si terrà giovedì 30 ottobre, alle ore 14, nella Cattedrale di San Lorenzo ad Alba, il funerale di Giancarlo “Ted” Pascale, scomparso nei giorni scorsi. Fondatore e primo presidente del Comitato di Quartiere Moretta Due, Pascale è stato per anni un punto di riferimento della comunità, impegnato nel volontariato e nella tutela del bene comune.

Nella sua lunga attività sociale aveva dedicato tempo e competenze alla Croce Rossa, alle associazioni di sostegno agli anziani e ai più fragili e alla promozione della donazione di organi, ricoprendo il ruolo di presidente dell’AIDO di Alba. In tanti lo ricordano per l’equilibrio, la capacità di ascolto e l’attenzione costante ai bisogni del quartiere.

La veglia di preghiera è in programma mercoledì 29 ottobre alle 20.30, sempre in Duomo. La tumulazione avverrà in forma privata nel cimitero di Vicoforte di Mondovì.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium