Giovedì in Duomo ad Alba l’ultimo saluto a Giancarlo “Ted” Pascale

Si terrà giovedì 30 ottobre, alle ore 14, nella Cattedrale di San Lorenzo ad Alba, il funerale di Giancarlo “Ted” Pascale, scomparso nei giorni scorsi. Fondatore e primo presidente del Comitato di Quartiere Moretta Due, Pascale è stato per anni un punto di riferimento della comunità, impegnato nel volontariato e nella tutela del bene comune.

Nella sua lunga attività sociale aveva dedicato tempo e competenze alla Croce Rossa, alle associazioni di sostegno agli anziani e ai più fragili e alla promozione della donazione di organi, ricoprendo il ruolo di presidente dell’AIDO di Alba. In tanti lo ricordano per l’equilibrio, la capacità di ascolto e l’attenzione costante ai bisogni del quartiere.

La veglia di preghiera è in programma mercoledì 29 ottobre alle 20.30, sempre in Duomo. La tumulazione avverrà in forma privata nel cimitero di Vicoforte di Mondovì.