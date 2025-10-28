“Time Out SuperLega” torna stasera: emozioni, ospiti e grande volley in diretta

Dopo l’entusiasmante esordio, torna questa sera – martedì 28 ottobre, alle ore 21 – il secondo appuntamento con “Time Out SuperLega”, il format televisivo di More News dedicato al massimo campionato maschile di pallavolo. La trasmissione sarà, come di consueto, in diretta sulle home page di Targatocn.it, La Voce di Alba.it e Volleyball.it, oltre che sui rispettivi canali YouTube e pagine Facebook.

Alla conduzione, il collaudato duo composto da Cesare Mandrile, dallo studio di Cuneo, e Luca Muzzioli, in collegamento da Modena. In studio a Cuneo saranno presenti Davide Bima, direttore generale di Cuneo Volley, e Nicola Bordiga, rappresentante dei “Blu Brothers”. Muzzioli, invece, accoglierà l’ospite milanese della serata: Francesco Recine, schiacciatore dell’Allianz Milano.

Protagonista centrale della puntata sarà la splendida vittoria della MA Acqua S. Bernardo Cuneo, che domenica ha travolto Cisterna 3-0 davanti a 3.500 spettatori nel palazzetto di San Rocco Castagnaretta. Una serata storica, la prima partita in SuperLega dopo 11 anni per la piazza cuneese. Non mancheranno le interviste esclusive con l’allenatore Matteo Battocchio, il capitano Domenico Cavaccini e, per Cisterna, il coach Daniele Morato.

Spazio anche al racconto umano, con il ritratto del centrale Lorenzo Codarin, uno dei giocatori più amati dal pubblico biancoblù.

Dagli altri campi, “Time Out SuperLega” proporrà servizi e interviste post-partita da Grottazzolina, Perugia e Modena, con un collegamento speciale con Alberto Giuliani, l’allenatore che nel 2010 regalò a Cuneo il suo storico scudetto e oggi guida i canarini modenesi.

La trasmissione inaugurerà inoltre due nuove rubriche: “Up&Down”, curata da Massimo De Marzi, che metterà in evidenza i protagonisti e le delusioni della seconda giornata, e “Il Pagellone”, firmato da Luca Muzzioli, con i voti ai migliori e peggiori del turno.

Appuntamento dunque per stasera alle ore 21 in diretta sui nostri canali di riferimento: le home page di Targatocn.it, La Voce di Alba.it e naturalmente su quella del portale per eccellenza della pallavolo italiana Volleyball.it.

Inoltre sul canale YouTube di Targatocn e Volleyball.it e sulle pagine Facebook di Targatocn, La Voce di Alba e Volleyball.it.