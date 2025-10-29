Addio a Franco Marchisio, per tre volte campione d’Italia di pallapugno con la Subalcuneo di Bellanti

Lutto a Roata Canale per la scomparsa di Franco Marchisio, figura conosciuta e stimata anche al di fuori della piccola frazione cuneese.

Settantasei anni, da tempo malato, l’uomo si è spento oggi all’ospedale "Carle" di Cuneo, dove era ricoverato per le conseguenze di una polmonite.

In pensione dopo avere lavorato come operaio alla Cein sino alla chiusura di quella storica azienda, alla fine degli anni Novanta, e quindi apprezzato dipendente presso la Capello macchine agricole di Madonna dell’Olmo, Marchisio era figura apprezzata anche per il suo talento sportivo. Per ben tre volte fu infatti campione d’Italia di pallapugno giocando come terzino nella Subalcuneo di capitan Bellanti, nelle stagioni 1998, 1999 e 2000.

Proseguì a coltivare l’amore per il pallone elastico divenendo dirigente accompagnatore e quindi allenatore, dedicandosi poi con altrettanta passione al tennis, praticato sul campo anche dopo i settant’anni.

Grande la sua attenzione per la famiglia come l’impegno di carattere sociale, all’interno della piccola comunità di Roata Canale, dove per trent’anni e sino a pochi mesi fa fu presidente del locale circolo Acli.

Tanti i messaggi di cordoglio giunti in queste ore alla famiglia, alle figlie Michela con Umberto e Chiara con Tommaso, che ne piangono la scomparsa insieme alla compagna Teresa, agli amati nipoti Arturo, Ettore, Amelia e all’ultima nata Marilou, di appena cinque mesi, a fratelli e cugini.

I funerali, provenienti dall'Ospedale A. Carle di Confreria, saranno celebrati nella chiesa di Roata Canale venerdì 31 ottobre alle ore 10. Seguirà la tumulazione nel cimitero di Spinetta. Nella stessa parrocchiale verrà recitato un rosario di preghiera, giovedì 30 alle ore 19.

Per desiderio della famiglia non fiori, ma eventuali offerte da raccogliere e devolvere al centro per lo studio delle amiloidosi sistemiche presso il Policlinico San Matteo di Pavia. Messe di settima domenica 9 novembre e di trigesima domenica 30 novembre, sempre alle ore 9.