BOXE / Il Team Aniello fa incetta di medaglie in Coppa Piemonte

Ancora una grande soddisfazione per il Maestro Aniello Flauto del “Team Aniello – Boxing Open Space” affiliato alla “Boxing Fitness Barge”.

Dalla “Coppa Piemonte” di Gym Boxe, tenutasi in due giornate, è tornato a Savigliano con ben 6 medaglie d’oro, 2 d’argento e 2 di bronzo.

Lo scorso 11 ottobre, nella palestra del Cus Torino, a meritarsi l’oro sono stati Daniel Lembo e Lorenzo Lanati. Il bronzo è andato ad Andrei Ratoi Ionut.

Il 25 ottobre, invece, a Biella si sono aggiudicati l’oro Gabriele Fusco, Michael Serafini, Wadie El Khaouad ed Olti Shtjefni al quale va un plauso particolare per aver così concluso un 2025 entusiasmante aggiudicandosi ben 3 titoli (Italiano, Regionale e Coppa Piemonte). Bronzo a Yahya Alami e Marco Donnarumma. Bronzo a Francesco Mazzone.

«Sono particolarmente orgoglioso – dice il Maestro Aniello Flauto – per questi risultati concreti e significativi che premiano la serietà e la determinazione dei miei atleti e, anche, tutto il lavoro fatto in palestra. Il prossimo appuntamento sarà a Roseto degli Abruzzi dal 13 al 16 novembre con Kledy Shtjefni che tenterà l’assalto agli Assoluti Italiani di Pugilato Olimpico Under 15 44 kg. Ulteriore dimostrazione del buon lavoro che stiamo facendo è il passaggio di due miei atleti al Pugilato Olimpico nel 2026. Volevo ringraziare il Presidente FPI Piemonte e Valle d’Aosta Gian Luca Timossi per la sua costante presenza, la Responsabile regionale della Gym Boxe Monica De Polo e poi la Boxe Cus Torino e la Pugilistica Biella Boxe che hanno ospitato la “Coppa Piemonte”».