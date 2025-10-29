 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 29 ottobre 2025, 09:52

BOXE / Il Team Aniello fa incetta di medaglie in Coppa Piemonte

La squadra del Maestro Aniello Flauto è affiliata alla Boxing Fitness Barge

Da sx: Andrea Capello, Thomas Capello, Marco Donnarumma, Francesco Mazzone, Yahya Alami, Wadie El Khaouad, Gian Luca Timossi, Gabriele Fusco, Olti Shtjefni, Michael Serafini e Aniello Flauto

Da sx: Andrea Capello, Thomas Capello, Marco Donnarumma, Francesco Mazzone, Yahya Alami, Wadie El Khaouad, Gian Luca Timossi, Gabriele Fusco, Olti Shtjefni, Michael Serafini e Aniello Flauto

Ancora una grande soddisfazione per il Maestro Aniello Flauto del “Team Aniello – Boxing Open Space” affiliato alla “Boxing Fitness Barge”.

Dalla “Coppa Piemonte” di Gym Boxe, tenutasi in due giornate, è tornato a Savigliano con ben 6 medaglie d’oro, 2 d’argento e 2 di bronzo.

Lo scorso 11 ottobre, nella palestra del Cus Torino, a meritarsi l’oro sono stati Daniel Lembo e Lorenzo Lanati. Il bronzo è andato ad Andrei Ratoi Ionut.

Il 25 ottobre, invece, a Biella si sono aggiudicati l’oro Gabriele Fusco, Michael Serafini, Wadie El Khaouad ed Olti Shtjefni al quale va un plauso particolare per aver così concluso un 2025 entusiasmante aggiudicandosi ben 3 titoli (Italiano, Regionale e Coppa Piemonte). Bronzo a Yahya Alami e Marco Donnarumma. Bronzo a Francesco Mazzone.

«Sono particolarmente orgoglioso – dice il Maestro Aniello Flauto per questi risultati concreti e significativi che premiano la serietà e la determinazione dei miei atleti e, anche, tutto il lavoro fatto in palestra. Il prossimo appuntamento sarà a Roseto degli Abruzzi dal 13 al 16 novembre con Kledy Shtjefni che tenterà l’assalto agli Assoluti Italiani di Pugilato Olimpico Under 15 44 kg. Ulteriore dimostrazione del buon lavoro che stiamo facendo è il passaggio di due miei atleti al Pugilato Olimpico nel 2026. Volevo ringraziare il Presidente FPI Piemonte e Valle d’Aosta Gian Luca Timossi per la sua costante presenza, la Responsabile regionale della Gym Boxe Monica De Polo e poi la Boxe Cus Torino e la Pugilistica Biella Boxe che hanno ospitato la “Coppa Piemonte”».

I medagliati a Biella

I medagliati a Biella

Kledy Shtjefni e Aniello Flauto

Kledy Shtjefni e Aniello Flauto

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium