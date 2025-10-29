VOLLEY / Superlega, Cuneo di nuovo in campo. A Monza per continuare a sognare

Manco il tempo di festeggiare che la MA Acqua S.Bernardo Cuneo è già pronta a rimettersi in gioco.

Stasera, mercoledì 29 ottobre, la formazione di Matteo Battocchio affronta la seconda trasferta della stagione sul campo della Vero Volley Monza, in una sfida che promette spettacolo e intensità. Dopo le prime due gare in cui Cuneo è sempre andata a punti, uno strappato all’esordio a Padova e tre conquistati con autorità contro Cisterna, i piemontesi cercano conferme e continuità in un momento positivo.

Sulla carta la classifica sorride alla squadra di Battocchio, ma l’impegno odierno nasconde più di un’insidia. Il Vero Volley Monza, ancora fermo a zero punti, non rispecchia affatto il proprio valore tecnico. Guidati da coach Massimo Eccheli, i lombardi possono contare su un gruppo esperto e di qualità, a partire dal capitano Thomas Beretta, vera bandiera del club, fino ai nuovi innesti come l’opposto ungherese Krisztian Padar e lo schiacciatore bulgaro Martin Atanasov. Con loro anche il regista tedesco Jan Zimmermann, il giovane finlandese Luka Marttila e il libero Leonardo Scanferla, a completare un organico costruito per risalire la classifica.

Alla vigilia, lo stesso Beretta ha sottolineato l’importanza della sfida con Cuneo: “Per noi è uno scontro diretto. Dobbiamo ancora capire il nostro vero valore, tra infortuni e una preparazione condizionata, ma vogliamo reagire e giocare la nostra miglior pallavolo”.

Dall’altra parte della rete, Battocchio non cambia: in campo il sestetto che ha battuto Cisterna con Baranowicz in regia, Feral in diagonale, Zaytsev e Sedlacek di banda, Codarin e Stefanovic al centro, e capitan Cavaccini nel ruolo di libero. Il tecnico biancoblù punta sulla solidità e sull’entusiasmo del gruppo, che ha mostrato grande intesa e concretezza nelle prime uscite stagionali.

Ad accompagnare la squadra, una trentina di tifosi in partenza per la Lombardia con un pullman organizzato, segno dell’entusiasmo crescente intorno a questa Cuneo che sta sorprendendo. Fischio d’inizio alle 20.30, in contemporanea con altre quattro partite: Perugia-Padova, Civitanova-Trentino, Piacenza-Modena e Cisterna-Grottazzolina. Il turno si chiuderà domani sera con Verona-Milano.

Il match tra Monza e Cuneo sarà trasmesso in diretta su VBTV. I piemontesi vogliono confermare il momento d’oro e dimostrare che anche lontano da casa possono continuare a sognare.