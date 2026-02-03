VOLLEY D-M / VBC Mondovì cadetti riprende la corsa in Serie D: sfida chiave a San Mauro

Terminata la consueta pausa prevista alla conclusione del girone d’ andata al fine di permettere la disputa delle finali di Coppa Piemonte, in questo fine settimana riprendono i campionati regionali di pallavolo di serie C e serie D con la disputa della quattordicesima giornata, prima del girone di ritorno.

Nel Campionato di Serie D/M, dopo le prime 13 giornate, i cadetti del VBC MONDOVI’ hanno ottenuto 19 punti (6 vittorie, 24 set vinti e 26 persi) e si trovano al settimo posto, a -5 dall’ Alba quinto ed a +1 sul Genola ottavo. Sin qui l’ andamento dei monregalesi allenati da Riccardo Gallia è stato un po’ altalenante, con alcune buone prestazioni ed altre piuttosto sottotono: purtroppo le numerose assenze patite a causa di numerosi infortuni non hanno certamente aiutato il percorso di crescita del gruppo, che ha patito davvero molto le contingenze non certo favorevoli.

Sabato i cadetti monregalesi giocheranno alle 19.30 a S. Mauro contro il Nexstar S. Mauro, che al momento si trova all’ undicesimo posto con 14 punti: una partita sicuramente alla portata dei ragazzi allenati da Gallia, anche se all’ andata furono i torinesi ad imporsi per 3-0.