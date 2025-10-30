Coldiretti Piemonte: “Con le TEA l’Italia guida l’innovazione agricola sostenibile”

L’approvazione all’unanimità della risoluzione sulle TEA conferma la volontà dell’Italia di guidare l’innovazione in campo agricolo e di mettere la ricerca al servizio degli agricoltori, per affrontare le sfide del cambiamento climatico e della sostenibilità. E’ quanto afferma Coldiretti Piemonte rispetto all’approvazione, all’unanimità, da parte della IX Commissione del Senato.

“Ora è fondamentale ottenere un definitivo via libera, anche in vista dell’insediamento della nuova presidenza UE per il prossimo semestre, così da poter dare risposte concrete ai bisogni dei nostri imprenditori e non perdere terreno rispetto ad altri Paesi che hanno già intrapreso questa strada - spiegano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale -. Le TEA rappresentano una opportunità per un’agricoltura che vuole continuare ad essere protagonista, tutelando la biodiversità e il reddito delle imprese agricole. Queste nuove tecniche genomiche consentono infatti di selezionare varietà vegetali più resistenti, riducendo al tempo stesso l’uso di input chimici e valorizzando la distintività delle nostre produzioni.

Si tratta di innovazioni che, a differenza dei vecchi Ogm, riproducono in modo mirato i meccanismi della selezione naturale, garantendo piena compatibilità con il modello agricolo italiano basato su qualità, sicurezza e sostenibilità. Per questo è necessario che l’Italia continui a svolgere un ruolo di traino in Europa e che si arrivi al più presto all’approvazione definitiva del regolamento, nel rispetto di principi fondamentali come la non brevettabilità delle varietà e la trasparenza per i consumatori”.