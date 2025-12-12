"Creatori di Eccellenza": Confartigianato e Consorzio del Real Cappone di Racconigi insieme per valorizzare l'artigianato piemontese

Dopo molti anni di lavoro in stretta collaborazione con il consorzio e i produttori, l’amministrazione comunale di Racconigi è lieta della nascita di un’alleanza per valorizzare saperi artigiani, filiere locali e prodotti tipici piemontesi fra “Creatori di Eccellenza”, progetto di Confartigianato, e il Consorzio del Real Cappone di Racconigi: una nuova collaborazione pensata per mettere al centro il valore dell’artigianato, la qualità delle produzioni locali e la promozione delle eccellenze del territorio piemontese.

Il progetto “Creatori di Eccellenza” nasce per raccontare il saper fare degli artigiani: prodotti, storie, tradizioni e persone che custodiscono competenze uniche e rappresentano un patrimonio identitario per il Piemonte. In questo contesto il Real Cappone di Racconigi si inserisce come una delle espressioni più autentiche dell’agroalimentare d’alta qualità, frutto di una filiera rigorosa, seguita da allevatori che tramandano conoscenze e tecniche storiche.

L’allevamento del cappone è regolato da un disciplinare di produzione DE.CO., che ne definisce in modo preciso le modalità di allevamento e gli standard qualitativi. A conferma del suo radicamento nella tradizione locale, il Real Cappone di Racconigi ha inoltre ottenuto, lo scorso anno, il riconoscimento tra i PAT – Prodotti Agricoli Tradizionali.

Ogni capo è identificato da un apposito anello, marchio inequivocabile del Consorzio, ed è accompagnato da una scheda tecnica di tracciabilità che ne certifica l’origine e il percorso produttivo.

La collaborazione tra “Creatori di Eccellenza” e il Consorzio del Real Cappone di Racconigi prevede sia azioni di comunicazione congiunta sui canali “Creatori di Eccellenza”, per raccontare la storia del Consorzio, dei suoi allevatori e del prodotto, sia la partecipazione condivisa a fiere, degustazioni e iniziative sul territorio, con l’obiettivo di aumentare la visibilità del Real Cappone di Racconigi e rafforzare il legame con la rete degli artigiani. Vi saranno inoltre condizioni dedicate per l’acquisto dei capi da parte di artigiani e operatori che desiderino utilizzare il Real Cappone di Racconigi nelle proprie preparazioni gastronomiche.

Questa sinergia è pensata per arricchire la proposta culturale e promozionale di “Creatori di Eccellenza” e, allo stesso tempo, consolidare il ruolo del Real Cappone di Racconigi come simbolo di qualità, autenticità e forte legame con il territorio.