"Grazie a infermieri e dottori del pronto soccorso di Cuneo: offrono un servizio eccellente"

Gentile direttore,

in un periodo dove non c'è niente che funziona vorrei fare un ringraziamento al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Cuneo.

Domenica 26 ottobre ho avuto un problema di salute e mi mancava il fiato, quindi non avendo trovato la guardia medica, impegnata altrove, mi sono recato al pronto soccorso di Cuneo dove mi hanno ricevuto e immediatamente messo l'ossigeno.

Sono poi stato visitato da una dottoressa gentilissima che mi ha fatto tutte le analisi del caso (ecografia, raggi, analisi del sangue ecc...); fatta la diagnosi di una bronchite acuta mi hanno tenuto sotto controllo per tutto il pomeriggio, fatto flebo e terapia.

Gli infermieri sono stati di una gentilezza e professionalità ottima.

Alla sera quando mi hanno dimesso, visto che dovevo seguire la terapia, hanno gentilmente cercato la farmacia di turno per poter andare a prendere le medicine necessarie.

Voglio dire un grazie agli infermieri e dottori del pronto soccorso di Cuneo che, nonostante fosse una domenica, fanno un servizio eccellente.

Anche nella sanità c'è ancora qualcosa che funziona.