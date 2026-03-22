domenica 22 marzo
Il degrado di piazza Martiri della Libertà: buche, segnaletica invisibile e uno Sferisterio che fa discutere
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Al Direttore | 22 marzo 2026, 11:59

Il degrado di piazza Martiri della Libertà: buche, segnaletica invisibile e uno Sferisterio che fa discutere

Un residente di via Bruni denuncia lo stato dell'asfalto e le scelte urbanistiche del Comune: "I soldi pubblici potevano essere spiegati meglio"

Il degrado di piazza Martiri della Libertà: buche, segnaletica invisibile e uno Sferisterio che fa discutere

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Ho letto ieri sul sito di TargatoCn la lettera del 20/3/2026 (leggi qui).

Abito in via Bruni. Otre al parcheggio selvaggio, oltre al "nuovo " Sferisterio con la rete metallica sul lato di via Vittorio Amedeo (sembra un campo di detenzione), mi permetto di trasmettere le foto dello stato dell'asfalto della piazza.

Ci sono delle buche e la segnaletica dei parcheggi a terra è ormai invisibile.

Certamente i soldi spesi con denaro pubblico potevano essere impiegati meglio (es. verde  pubblico, parcheggio sotterraneo).

Lo Sferisterio poteva trovare degna collocazione al Palazzetto dello Sport, servito da un ampio parcheggio. 

Lettera firmata

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