Il degrado di piazza Martiri della Libertà: buche, segnaletica invisibile e uno Sferisterio che fa discutere

Riceviamo e pubblichiamo.

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Ho letto ieri sul sito di TargatoCn la lettera del 20/3/2026 ( leggi qui ).

Abito in via Bruni. Otre al parcheggio selvaggio, oltre al "nuovo " Sferisterio con la rete metallica sul lato di via Vittorio Amedeo (sembra un campo di detenzione), mi permetto di trasmettere le foto dello stato dell'asfalto della piazza.

Ci sono delle buche e la segnaletica dei parcheggi a terra è ormai invisibile.

Certamente i soldi spesi con denaro pubblico potevano essere impiegati meglio (es. verde pubblico, parcheggio sotterraneo).

Lo Sferisterio poteva trovare degna collocazione al Palazzetto dello Sport, servito da un ampio parcheggio.

Lettera firmata