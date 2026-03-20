Piazza Martiri della Libertà, degrado e parcheggio selvaggio tra promesse mancate

Riceviamo e pubblichiamo:

Spett.le Direzione di Targato CN

Buongiorno,

sono un cuneese che abita in via XXVII Aprile dal 1988 e desidero segnalare la situazione in cui versa piazza Martiri della Libertà. È un luogo praticamente abbandonato a sé stesso: l’unico intervento realizzato in questi anni è stata l’asfaltatura; prima la piazza era sterrata, pur trovandosi nel centro di Cuneo.

Il parcheggio è selvaggio, ognuno fa ciò che vuole e i vigili, che un tempo passavano qualche volta al mese, ora non si fanno più vedere. Tutti parcheggiano dove capita, compresi gli spazi sotto le alberate. Le varie amministrazioni comunali che si sono succedute hanno più volte promesso una riqualificazione dell’area, ma a tutt’oggi non è stato fatto nulla.

Allego alla presente una foto che testimonia la situazione di parcheggio selvaggio sotto gli alberi, ma è così in tutta la piazza, dove non si rispetta minimamente la segnaletica. Vorrei anche segnalare che l’asfalto è deteriorato e, dopo le piogge, si aprono continuamente nuove buche.

L’unica opera realizzata negli ultimi anni è il rifacimento dello sferisterio, che a mio parere andava decentrato dal centro di Cuneo. Al suo posto si sarebbe potuto realizzare un parcheggio sotterraneo con giardini sul sagrato.

Grazie per l’ospitalità e porgo cordiali saluti.

Lettera firmata



