Alba: parrucchieri ed estetisti aperti facoltativamente sabato 1 novembre

Sabato 1 novembre, festa di Ognissanti, le attività di parrucchieri ed estetisti ubicati sul territorio di Alba possono facoltativamente aprire al pubblico.

Il sindaco Alberto Gatto ha firmato l’ordinanza che autorizza l’apertura facoltativa degli esercizi di acconciatura e di estetica nelle suddette giornate festive, in deroga all’ordinanza del sindaco n. 119 del 18/07/2017 che prevede orari di apertura e chiusura e le chiusure domenicali e festive degli esercizi di acconciatura ed estetica.

«Con questa ordinanza – dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l’assessore al Commercio Roberto Cavallo - vogliamo offrire agli operatori del settore estetico e dell’acconciatura la possibilità di scegliere liberamente se tenere aperta la propria attività anche nella giornata festiva di sabato 1° novembre. Si tratta di un’opportunità pensata per andare incontro alle diverse esigenze dei professionisti e dei cittadini, in un periodo in cui la presenza di visitatori e residenti ad Alba è particolarmente significativa. La nostra amministrazione continua a sostenere la vitalità economica della città, promuovendo al contempo il rispetto della libertà d’impresa e l’artigianato locale».

Sempre per la giornata festiva dell’1 novembre è confermato il tradizionale mercato del sabato nelle vie del centro della città.