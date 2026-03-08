Balli e canti sotto i cedri di piazza Europa: Cuneo festeggia lo stop all’abbattimento

"A Cuneo forse non si era mai vista una mobilitazione di questo tipo: grazie a tutti". È questo il messaggio che ieri, sabato 7 marzo, ha idealmente chiuso la festa per i cedri di piazza Europa.

In diversi si sono ritrovati sotto la loro ombra, tra balli e canti, per festeggiare la decisione del Consiglio di Stato, che ha accolto l’istanza cautelare presentata da associazioni e cittadini contrari al taglio dei cedri.

La decisione nel merito è stata fissata per il 25 giugno, ma intanto la misura ha comportato la sospensione dei lavori collegati alla riqualificazione della piazza e, quindi, dell’abbattimento degli alberi.

Una misura che potrebbe saltare la riqualificazione della piazza e il conseguente finanziamento di 3 milioni di euro del Piano Periferie che prevedeva la conclusione dei lavori entro giugno.

Tra gli irriducibili, anche ieri, il consigliere Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni), che ha ringraziato tutti quelli che, a vario titolo, si sono opposti e hanno preso parte ai presidi per salvare gli storici alberi.

L'amministrazione, nei prossimi giorni, farà sapere come intenderà agire e se si andrà verso una revisione del progetto, che contempli il mantenimento dei cedri, ma intanto per ora Cuneo festeggia il salvataggio dei cedri: “creature viventi e testimoni di precedenti epoche storiche”.