Venasca illumina di rosa la rotonda all’ingresso del paese in occasione della Festa della Donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna Venasca torna ad illuminare di rosa la rotatoria all’ingresso del paese.

Spiega il sindaco Silvano Dovetta: “L'amministrazione comunale, alcuni anni fa, ha realizzato un'opera ideata dall'artista Elio Garis di Vigone, in collaborazione con i ragazzi dell'istituto scolastico di Venasca. L'opera, nelle occasioni importanti, viene illuminata di un colore che richiama l'evento. In questo caso – spiega Dovetta - il colore rosa richiama la Festa della Donna. Il sindaco e l'amministrazione comunale colgono l'occasione per richiamare l'attenzione sulla figura femminile che sta vivendo un momento difficile a causa dei numerosi atti di violenza... Un caro augurio a tutte le donne".