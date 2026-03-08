 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 08 marzo 2026, 09:55

Venasca illumina di rosa la rotonda all’ingresso del paese in occasione della Festa della Donna

La scultura, realizzata anni fa dallo scultore Elio Garis in collaborazione con i ragazzi dell’istituto scolastico del paese, manterrà questa colorazione per qualche tempo in concomitanza con la ricorrenza

Venasca illumina di rosa la rotonda all’ingresso del paese in occasione della Festa della Donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna Venasca torna ad illuminare di rosa la rotatoria all’ingresso del paese.

Spiega il sindaco Silvano Dovetta: “L'amministrazione comunale, alcuni anni fa, ha realizzato un'opera ideata dall'artista Elio Garis di Vigone, in collaborazione  con i ragazzi  dell'istituto  scolastico di  Venasca. L'opera, nelle occasioni  importanti, viene illuminata di un colore che richiama l'evento. In questo caso – spiega Dovetta - il colore rosa richiama  la Festa della Donna. Il sindaco e l'amministrazione  comunale  colgono l'occasione per richiamare l'attenzione sulla figura femminile che sta vivendo un momento difficile a causa dei numerosi atti di violenza... Un caro augurio a tutte le donne".

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium