Paesana inaugura i primi sentieri accessibili di "Segni e Passi": natura e inclusione a portata di tutti

Sabato 8 novembre, a Paesana, prende vita un nuovo appuntamento del progetto "Segni e Passi" con l’inaugurazione dei percorsi “L’allegra fattoria” e “La via del forno”.

L’iniziativa parte alle ore 14.30 dall’Ex Asilo (Piazza Vittorio Veneto, 30), con due camminate accompagnate da guida naturalistica lungo itinerari a scelta di 6 e 3,5 km, pensati per essere accessibili a tutti e senza dislivelli significativi.

Dalle ore 16.30, al rientro, spazio a un momento conviviale con merenda per i più piccoli, mundaj, vin brulè e musica jazz dal vivo con il duo Chiappetta-Bocca. Tutte le attività sono gratuite e ad accesso libero.

L’inaugurazione segna il passaggio alla fase pratica del progetto "Segni e Passi", che unisce natura, cultura e partecipazione per valorizzare il territorio e renderlo sempre più vissuto e condiviso. Gli itinerari sono stati pensati per essere meta di trekking e biciclettate, e i due tracciati in questione permettono la percorrenza anche a persone con ridotta mobilità e passeggini. Questo appuntamento segue a diversi incontri di co-progettazione che hanno portato alla scelta condivisa dei tracciati, dei punti di interesse e di intervento, e genereranno anche gli eventi di inaugurazione dei restanti quattro sentieri e altre attività formative.

Si possono consultare gli itinerari scelti e tracciati sul portale Komoot cercando “Discovery Monviso”. E per rimanere aggiornati si invita a seguire le pagine social di Pro Loco Paesana.

L’evento fa parte di un progetto il cui maggiore finanziatore è Fondazione Compagnia di San Paolo, in collaborazione con il Comune di Paesana, Pro Loco Paesana, Valtemo e Cooperativa Caracol.