Linea Savigliano-Cuneo, una settimana di treni su gomma

Per consentire a RFI un intervento di potenziamento infrastrutturale sulla rete, la linea tra Savigliano e Cuneo via Saluzzo sarà servita da bus sostitutivi per una settimana, dal 9 al 16 Novembre, continuità di servizio garantita da Arenaways su tutta la linea, mantenendo invariati orari e fermate intermedie. Per una settimana, da domenica 9 a domenica 16 novembre comprese, fra Savigliano e Cuneo via Saluzzo il treno viaggerà su gomma, ma rispetterà la frequenza e gli orari del normale collegamento ferroviario, effettuando unicamente le “fermate Arenaways” in prossimità delle stazioni.

A bordo saranno accettati gli stessi titoli di viaggio riconosciuti sui treni Arenaways e vigeranno le medesime condizioni. Il servizio sostitutivo si è reso necessario per garantire continuità agli utenti e consentire, al tempo stesso, l’esecuzione di un intervento programmato di potenziamento infrastrutturale ad opera di Rete Ferroviaria Italiana. Il servizio su gomma, i cui mezzi saranno identificati chiaramente dalla scritta sul display e dal cartello arancione con il logo Arenaways e la dicitura “BUS SOSTITUTIVO”, effettuerà le seguenti fermate:

I bus saranno attrezzati per consentire l’accesso ai passeggeri con mobilità ridotta o con disabilità e a bordo sarà presente 1 posto attrezzato per l’ancoraggio della sedia a rotelle. Le biciclette e gli altri dispositivi per la micro mobilità potranno essere caricati nel vano portabagagli fino al raggiungimento della capienza massima. Sarà, inoltre, consentito l’accesso a bordo agli animali da compagnia alle medesime condizioni già applicate sui treni.

Arenaways è il marchio simbolo della liberalizzazione del trasporto passeggeri in Italia, oggi proprietà della compagnia ferroviaria piemontese Longitude Holding S.r.l. fondata a Torino nel 2021, che opera con licenza di Impresa Ferroviaria Passeggeri e Merci n. 81/2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Certificato di Sicurezza Unico, rilasciato dalla European Railway Agency - ERA. All'interno della propria compagine sociale vi sono due realtà leader di settore sul mercato europeo: Renfe Proyectos Internacionales e Serena Industrial Partners. Arenaways ha come obiettivo la ridefinizione del viaggio in treno, applicando criteri di innovazione e qualità, e punta ad estendere nel tempo il proprio servizio anche ad altre linee cosiddette secondarie fino ai collegamenti InterCity sulle direttrici Nord Ovest - Nord Est e Nord-Centro-Sud. Arenaways è associata Fer Cargo e fa parte del Consiglio Direttivo di ALLRAIL.