SUPERLEGA / Battocchio dopo il ko di Monza: “Rammarico per un’occasione sprecata, certi punti non possiamo lasciarli” [VIDEO]

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo torna da Monza senza punti, sconfitta 3-1 nella terza giornata di SuperLega, ma con la consapevolezza di aver lasciato qualcosa per strada. Lo evidenzia a fine partita l’allenatore Matteo Battocchio, che non nasconde un certo rammarico: “Dire che abbiamo buttato via un punto non lo so, ma di sicuro sul 23-21 nel quarto set non abbiamo gestito bene il finale. Ci sono degli aspetti da rivedere con urgenza, e deve restare la sensazione di occasione mancata, perché chiudendo quel set avremmo mosso la classifica. Se vogliamo salvarci, certe opportunità non possiamo permetterci di non coglierle.”

Il tecnico biancoblù respinge l’alibi della stanchezza per il doppio impegno ravvicinato e le trasferte consecutive: “Anche loro arrivavano da un tour de force come noi. Non possiamo cercare spiegazioni esterne, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e lavorare su ciò che dipende da noi.”

Cuneo ora prepara la prossima sfida casalinga contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, un avversario di alto livello e caratteristiche ben diverse: “Sarà una gara molto complicata – spiega Battocchio – contro una squadra di giocatori rapidi, saltatori con braccio veloce e grande qualità in attacco. Ci metteranno alle corde in ricezione, dovremo essere intelligenti nel capire come affrontarli.”

IL VIDEO DELL'INTERVISTA A MATTEO BATTOCCHIO QUI SOTTO: