Alba: giovedì 6 novembre interruzione energia elettrica in Viale Cherasca, Strada Serre e Località Altavilla

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l’interruzione dell’energia elettrica per lavori sugli impianti, giovedì 6 novembre dalle 8:30 alle ore 15:30 nelle seguenti vie:
Viale Cherasca, da 39 a 43, da 47 a 49, da 53 a 55a, 59, 41/1, da 58 a 64a, da 68 a 70, da 80 a 84, da 88 a 94, 82/1, senza numero civico;
Strada Serre, da 2 a 8 e illuminazione pubblica;
Località Altavilla, 2 e senza numero civico.
Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.
Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803.500.