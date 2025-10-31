Bolletta del gas: costi e opportunità di risparmio per l'inverno 2025

Rispetto allo scorso anno, l’autunno 2025 è iniziato con un prezzo del gas più basso ma il rischio di nuovi aumenti è sempre dietro l’angolo.

Per ridurre al minimo le bollette ed evitare improvvisi aumenti del costo della materia prima è possibile puntare sulle migliori offerte gas per la casa, valutando soprattutto le opzioni a prezzo bloccato. Scegliere l’offerta giusta è facile, grazie al confronto online accessibile tramite un comparatore come quello di Segugio.it.

Il calendario delle accensioni

A regolare il periodo di funzionamento dei riscaldamenti domestici è un’apposita normativa che segue la suddivisione del Paese in zone climatiche. La Zona A, che comprende le aree più calde dell’Italia, come Lampedusa, dovrà attendere il 1° dicembre per l’accensione mentre lo spegnimento è previsto per il 15 marzo successivo. I riscaldamenti possono funzionare per 6 ore al giorno.

Anche la Zona B, che comprende città come Palermo e Cagliari, dovrà attendere il 1° dicembre ma lo spegnimento è previsto per il 31 marzo, con 8 ore al giorno di funzionamento.

In Zona C, che include città come Napoli e Bari, i riscaldamenti si accendono il 15 novembre e si spengono il successivo 31 marzo, con 10 ore al giorno di funzionamento. In Zona D, di cui fanno parte Roma e Genova, si parte il 1° novembre, con spegnimento il 15 aprile e 12 ore al giorno di funzionamento.

In Zona E, in cui sono incluse città come Milano, Torino e Bologna, la partenza è avvenuta il 15 ottobre mentre lo spegnimento avverrà il 15 aprile, con possibilità di funzionamento per 14 ore al giorno. In Zona F, in cui sono include città come Trento e Belluno oltre a diverse aree alpine, non ci sono limitazioni per quanto riguarda il periodo di funzionamento e gli orari di accensione. Per verificare in che Zona è situato il proprio Comune basta una semplice ricerca online (zona climatica + nome del Comune) oppure è possibile consultare il sito dell’amministrazione locale.

Come risparmiare sul riscaldamento

Per ridurre al minimo le bollette è necessario ridurre il costo del gas. Per farlo è possibile puntare sulle migliori offerte del Mercato Libero che oggi permettono di tagliare il costo dell’energia fino al livello del PSV, l’indice del mercato all’ingrosso, con aggiornamenti mensili, scegliendo una tariffa a prezzo indicizzato. Attualmente, l’indice del mercato all’ingrosso si attesta su una quotazione di 0,373 €/Smc. Per proteggersi dai rincari per tutto il periodo autunno-inverno, invece, è possibile puntare sulle offerte a prezzo fisso (per almeno 12 mesi). In questo momento, le migliori offerte permettono di ridurre il costo del gas fino a 0,39 €/Smc, un valore molto vicino a quello del mercato all’ingrosso.

Il risparmio in bolletta, durante il periodo di accensione dei riscaldamenti, può essere massimizzato puntando su alcuni piccoli accorgimenti come la scelta giusta della temperatura in casa (che non dovrebbe superare i 19° C) e sull’efficienza della caldaia (eventualmente è possibile valutare la sostituzione con un nuovo modello).

Effettuando interventi di manutenzione periodica dell'impianto e facendo attenzione agli sprechi (spifferi, momenti in cui il riscaldamento è accesso quando non serve etc.) è possibile ridurre i consumi e, quindi, avere bollette più leggere.



















