Soccorso Alpino chiamato a effettuare tre interventi in poche ore in valle Pellice

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno effettuato tre operazioni di soccorso in Val Pellice, in provincia di Torino, oggi pomeriggio.

Il primo allarme è stato lanciato intorno alle ore 12.30 per un cacciatore infortunato a un arto inferiore nel vallone del Rio Prainiri, comune di Bobbio Pellice. Inizialmente sono state mandate sul posto le squadre a terra perché le condizioni meteo erano negative. I tecnici hanno raggiunto l'infortunato e hanno proceduto con stabilizzazione e imbarellamento del paziente quando un miglioramento della visibilità ha consentito il decollo del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte.

Ma proprio mentre l'elicottero era in volo, intorno alle 14.30, la centrale operativa ha ricevuto una seconda chiamata di emergenza da parte di due scalatori bloccati in parete al Torrione Rubinella, nel Vallone degli Invincibili, sempre nel comune di Bobbio Pellice. Poiché i due scalatori si trovavano in posizione pericolante, l'elicottero è stato dirottato prioritariamente su di loro.

Il recupero è stato effettuato dal tecnico del Soccorso Alpino dell’équipe direttamente in parete dove è stato sbarcato con il verricello.

A seguire, il velivolo si è diretto sul cacciatore infortunato che è stato imbarcato, sempre al verricello, e ricoverato in ospedale con una sospetta frattura a un arto inferiore.

Infine, la centrale operativa è stata allertata per un'escursionista dispersa nel comune di Angrogna. Fortunatamente la donna è stata ritrovata prima che le squadra attivassero concretamente la terza operazione di giornata.