"Al punto nascita di Savigliano come a casa, ci siamo sentiti ben accolti, sostenuti, accompagnati e compresi"

Riceviamo e pubblichiamo una nuova testimonianza di riconoscenza verso il Punto Nascita di Savigliano, dove una famiglia si è sentita accompagnata e sostenuta come se fossero a "casa".

"Presso l'Ospedale di Savigliano, il 23 ottobre è nata la nostra seconda bimba, Giulia.

Noi genitori, con grande sincerità e riconoscenza, desideriamo ringraziare tutto il Reparto di Ostetricia e Ginecologia di Savigliano e il Nido. Ci siamo sentiti 'a casa', ben accolti, sostenuti, accompagnati e compresi.

Da mamma, con una bimba già a casa, lasciare l' "hotel" come l'ho considerato io, era come finire una vacanza ricca di emozioni, così grandi da attenuare il dolore e la fatica che comporta ogni parto.

Vogliamo dirlo a Gran voce: ci siamo trovati davvero bene a Savigliano!!

Eravamo già stati nello stesso reparto per la prima bimba e negli ultimi anni più volte abbiamo sentito dare preferenza ad altri Punti Nascita, svalutando il nostro. Ecco, siamo qui a parlarne bene!

Ringraziamo davvero tutti, a partire dalle OSS, per il loro sorriso di buon mattino ed il chiederti ogni giorno come stai; alle addette alle pulizie, sempre dolci e attente, alle Ostetriche ed Infermiere di tutto il reparto: quel "Mi raccomando, se hai bisogno schiaccia il pulsante e arriviamo subito" è stato sostegno e conforto per tutta la degenza. Ringraziamo i ginecologi, per le loro rassicurazioni e le loro risposte gentili, anche quando le domande erano sicuramente scontate. Ringraziamo tutto il personale del Nido, le infermiere e le ostetriche: con la loro dolcezza e professionalità si sono conquistate subito una gran fiducia da parte di noi genitori. La possibilità di chiamarle in qualsiasi momento per lasciare la bimba qualche ora e recuperare un po' di sonno e forza, sempre pronte a verificare suzione e allattamento al seno, offrendo consigli di ogni tipo, senza giudizi.

Ed infine la Pediatra e Responsabile del Nido che ci ha seguiti per tutta la degenza, dott.ssa Dalmazzo, che dal primo istante di vita di Giulia ha monitorato la sua crescita fino alle dimissioni, con un'attenzione così grande da farci sentire sempre sereni ed in ottime mani.

Grazie anche dalla sorellina Emma che nel nuovo super reparto di Ostetricia ha trovato una stanza a lei dedicata, dove poter conoscere in armonia e silenzio la sua tanto desiderata sorellina.

Ci sentiamo fortunati e felici, lieti di poter condividere la nostra bella esperienza con tutti i genitori dubbiosi".

Mamma Lorenza e papà Diego, la piccola Giulia e la sorellina Emma