Controlli per locali e manifestazioni pubbliche, Giordana: "Siano ascoltate le ragioni dei sindaci"

Egregio direttore,

sicurezza dei locali e delle manifestazioni pubbliche: è rassicurante il Prefetto di Cuneo nei suoi propositi espressi in una importante riunione in Provincia, dove sono stati convocati sindaci, presidenti di Proloco, organizzatori di eventi, tecnici, e con la partecipazione autorevole delle maggiori istituzioni dello Stato a livello provinciale. Il rappresentante del Governo (quella figura istituzionale che anni fa i “progressisti” volevano eliminare perché simbolo del centralismo statale) ha sottolineato la responsabilità e i rischi di chi organizza manifestazioni e incontri pubblici. Ha altresì evidenziato le carenze in tema di sicurezza e controlli nel nostro territorio. Una sferzata seppure cordiale.

I presidenti dell’Uncem nazionale e piemontese hanno accolto con soddisfazione le comunicazioni del Prefetto, ma hanno giustamente commentato le tematiche relative alle inadempienze da parte dei Comuni, a causa di incompetenze, dimensione del territorio e circostanze di vario tipo.

Come primo cittadino di un piccolo Comune vorrei però che fossero ascoltate fino in fondo le preoccupazioni che sussistono. Fra l’attuazione di ordinanze, incombenze di formazione e di informazione, la realtà quotidiana fa sempre riscontrare la necessità di “arrangiarsi” al meglio, guidati dal buon senso, a causa dell’assoluta carenza di Forze dell’Ordine , di vigili urbani, di personale vario da potere utilizzare.

La legge Madia del 2015 - varata dal governo Renzi di centrosinistra – ha disposto tagli delle forze di Polizia e dei Carabinieri, al fine di avviare la loro riorganizzazione ed efficientamento e alla riduzione generalizzata dei costi. Provvedimento nel quadro della stessa mannaia che ha stroncato in pratica l’Ente Provincia con la riforma Delrio del 2014. Questo processo ha comportato una consistente riduzione degli organici e delle funzioni, che in fatto di controlli, adempimenti, sicurezza, se non opportunamente riconsiderato e innovato continuerà a rendere parziale, insicuro e preoccupante l’operato dei sindaci dei piccoli Comuni.

Ringrazio per la pubblicazione, distintamente.

Guido Giordana (sindaco di Valdieri)