Bra, inaugura un nuovo Atelier artistico per un viaggio all’avanguardia collettiva

Save the date: venerdì 7 novembre, alle ore 18, inaugura un nuovo Atelier artistico nel centro di Bra.

L’allestimento si trova in via Vittorio Emanuele II al civico 253 e vuole essere un inno alla bellezza, all’avanguardia collettiva e alla libertà espressiva.

In mostra opere di Cristiano Scano, Francesca Dalla Costa, Manuela Fissore, Mario Sapienza, Maddalena Grosso e Riccardo Testa. Li conoscete, no? Una bella full immersion tra le loro creazioni più significative, dai ritratti, ai paesaggi, alle nature morte, ai manga, alle geometrie concettuali.

È un appuntamento da non perdere tanto per i collezionisti alla ricerca di opere contemporanee e d’autore, quanto per curiosi e appassionati.

E poi c’è lei, la ciliegina sulla torta: lo special guest sarà il noto critico d’arte Giorgio Gregorio Grasso. Insomma, un bell’endorsement, non c’è che dire.