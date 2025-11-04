Sabato 8 novembre il Crossway Trio al Monastero della Stella di Saluzzo

Le note del Crossway Trio, sabato 8 novembre alle 21, saranno protagoniste al Monastero della Stella di Saluzzo, (in piazzetta Trinità 4).

L’evento, organizzato dall’Associazione Antidogma Musica con il sostegno in Art Bonus della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, propone il concerto “Sweet Sweat – Crossway in concerto”, un viaggio musicale senza confini che attraversa generi, culture e suggestioni sonore.

Il Crossway Trio, formato da Daniela Fiorentino (clarinetto e clarinetto basso), Walter Bagnato (fisarmonica e pianoforte) e Fabio Bagnato (chitarra), rappresenta un raro esempio di contaminazione musicale, capace di fondere la musica colta con i nuovi linguaggi contemporanei.

Il progetto discografico Sweet Sweat nasce proprio da questa visione: la volontà di superare i confini tra i generi, trasformando le emozioni e le esperienze dell’ascoltatore in un linguaggio musicale universale, diretto e autentico.

Il trio, nato nel 2017 con il debutto alla Cascina Cuccagna di Milano, ha da allora calcato numerosi palchi in Italia e all’estero, partecipando a festival come JazzMi, Festival della Biodiversità, B-Art e Festa della Musica di Mendrisio, e collaborando con la cantante Giovanna Nocetti. Ha inoltre preso parte a produzioni televisive per Sky Cinema, con PIF nella trasmissione Il Testimone e con Claudia Gerini in un progetto trasmesso su Sky e Cielo.

Durante la serata saluzzese, il pubblico potrà immergersi in un repertorio ricco e variegato, che unisce il tango argentino tradizionale e il “nuevo tango” alla musica jazz, al klezmer e a composizioni originali.

Ogni brano sarà eseguito con uno stile personale e riconoscibile, dove la libertà espressiva incontra l’eleganza dell’interpretazione.

Nel programma figurano capolavori come “Tico Tico no fubà” di Zequinha de Abreu, brano di travolgente ritmo brasiliano, e “Summertime” di George Gershwin, una melodia senza tempo che fonde malinconia e sensualità.

Non mancheranno atmosfere cinematografiche, con “Nuovo cinema Paradiso” di Ennio Morricone, “Fantasia su temi rotiani” dedicata a Nino Rota, e “Il favoloso mondo di Amélie” di Yann Tiersen, con la sua delicata poesia musicale.

A chiudere, un omaggio al tango con pagine celebri di Carlos Gardel, Ángel Villoldo, Astor Piazzolla e Richard Galliano, tra passione, ritmo e malinconia.

Il Crossway Trio trasporterà il pubblico in un’esperienza musicale che è al tempo stesso viaggio e incontro, dove ogni nota diventa dialogo e ogni suono una traccia di emozione.