A Mondovì l'evento "Di monti e castanicoltori" con il Comizio Agrario

Il Comizio Agrario e i Custodi dei Castagneti delle Alpi Liguri organizzano venerdì 7 novembre 2025 alle ore 17,30 presso la sede del Comizio Agrario in piazza Ellero n. 45 in Mondovì, l’evento “Di monti e castanicoltori”.

Dopo i saluti di Guido Viale e Attilio Ianniello, rispettivamente presidente e direttore del Comizio Agrario, e di Ettore Bozzolo dei Custodi dei Castagneti delle Alpi Liguri, Cinzia Dutto presenterà il suo libro “Vite in salita. Racconti dalle terre alte delle valli torinesi e cuneesi”; a seguire ci sarà la consegna di un simbolico riconoscimento ad alcune donne e uomini che con il loro quotidiano impegno favoriscono la castanicoltura e la bellezza del paesaggio dei nostri territori montani. Saranno quindi premiati Lidia Raviolo e Simone Rossi di Viola, Rita Cornaglia di Montaldo Mondovì, Bruno Musizzano di Torre Mondovì e la dott.ssa Maria Gabriella Mellano e il dottor Giovanni Gamba, entrambi del Centro regionale di Castanicoltura del Piemonte sito in Chiusa Pesio.

L’evento è gratuito.

Info: Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 – Mondovì

comizioagrario1867@gmail.com

Tel. 0174.42114 (orario uffici martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle ore 12).