Lesegno ha celebrato il IV Novembre consegnando la Costituzione ai diciottenni

Il Comune di Lesegno ha commemorato ieri, martedì 4 novembre, la Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate consegnando, come ormai tradizione, la Costituzione ai diciottenni.

Un nutrito corteo, composto da cittadini, rappresentanti dell'Amministrazione, Associazione Alpini, Forze dell'Ordine, Protezione Civile, insieme agli alunni delle scuole ha preso parte alla commemorazione che si è svolta a San Rocco.

Dopo la cerimonia dell'alzabandiera e l'orazione del sindaco, che ha evidenziato il valore delle forze armate e l’importanza della pace, è stata deposta la tradizionale corona d'alloro. La giornata è stata impreziosita dagli interventi degli alunni che hanno condiviso con i presenti pensieri e riflessioni.

"Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti - dice il sindaco Emanuele Rizzo -, in particolare il cappellano militare mons. Jean-Pierre Ravotti, padre Marco e i ragazzi che hanno letto l'articolo 11 della Costituzione e la poesia di Bertolt Brecht 'La guerra che verrà', occasione di riflessione per tutti".

Dopo la cerimonia, il primo cittadino, in municipio, ha consegnato la Costituzione della Repubblica italiana ai neomaggiorenni: Martina Borgna, Noemi Cedossi, Samuel Matheus Guadamud Sanchez, Ivan Nieff, Arianna Oberto, Biagio Sismondi e Michele Tarò.