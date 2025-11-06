La festa dell’albero: i ragazzi di Racconigi mettono radici per il futuro

Gli studenti delle classi prime dei tre corsi (CAT, Liceo Scientifico e Periti Meccanici) dell'Arimondi Eula di Racconigi saranno protagonisti di un’iniziativa dedicata alla natura: la Festa dell’Albero. Il progetto, realizzato in collaborazione con il Comune di Racconigi, in particolare con l’assessore Mariano Enrico, prevede la piantumazione di tigli selvatici autoctoni (Tilia cordata Mill.) e di farnie (Quercus robur L. subsp. robur) lungo il fiume Maira e, successivamente, anche nel centro cittadino.

La prima fase dell’iniziativa si svolgerà il 20 novembre a partire dalle ore 14:30, quando i ragazzi metteranno in pratica ciò che hanno appreso durante la parte teorica del progetto curata dal Prof. Domenico Francesco Robasto, docente di geopedologia economia ed estimo nel corso CAT di Racconigi. Attraverso lezioni interattive, gli studenti approfondiranno l’importanza degli alberi negli ecosistemi e per la vita dell’uomo, comprendendo il ruolo fondamentale della vegetazione nel contrastare i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e nel migliorare la qualità della vita urbana.

Non solo pratica e teoria: il progetto si concluderà con una fase grafico - creativa, in cui le classi realizzeranno cartelloni illustrativi, schede botaniche delle specie piantate e racconti di classe in ottica green, unendo impegno ambientale e creatività.

Vogliamo far capire ai ragazzi che ogni albero piantato è un piccolo gesto per il futuro del nostro territorio e allo stesso tempo vogliamo stimolare curiosità e senso di responsabilità verso l’ambiente.

Con La Festa dell’Albero, Racconigi dimostra che scuola, cittadini e istituzioni possono collaborare per costruire una comunità più verde e consapevole.

L’IIS Arimondi Eula nella sede di Racconigi è aperta per le attività di orientamento dedicate agli studenti delle terze medie sabato 8 novembre p.v. ore 9:30-12:30.