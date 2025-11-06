Marcopolo Environmental Group a Ecomondo: "Per noi è molto importante essere qui" [VIDEO]

Anche la cuneese Marcopolo Environmental Group ha avuto modo di essere presente a Ecomondo a Rimini, la fiera dedicata alla green e circular economy.

Un evento di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori citati.

L'intervista al Direttore Generale Alessia Bertolotto che, contestualmente, ha illustrato il suo libro intitolato: (Dis)Fare Impresa (GUARDA IL VIDEO)

"L'ambiente è qualcosa di intrinseco nella nostra attività, dovrebbe iniziare ad esserlo un po' per tutti - afferma Alessia Bertolotto - Noi siamo il nostro ambiente, ciascuno dovrebbe abituarsi a mettere in atto le buone pratiche. In (Dis)Fare Impresa racconto come ci voglia tanto tempo per creare un'impresa e pochissimo per distruggerla. Ma alla fine quelle che chiamo anime bianche arrivano e risolvono tutto. Occorre avere speranza, ottimismo e passione in quello che si fa".