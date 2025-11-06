 / Cronaca

Cronaca | 06 novembre 2025, 07:57

Incendio nella centrale termica di un condominio a Fossano

L'allarme nella notte in viale Ambrogio da Fossano. Le fiamme sono state domate ma il locale rimane presidiato, in attesa della rimozione completa del materiale cippato da cui è scaturito, per ragioni di sicurezza

Incendio nella centrale termica di un condominio a Fossano

Sono ancora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza in un locale caldaia di un condominio a Fossano dove, nella notte appena trascorsa, si è sviluppato un incendio. 

L'allarme è scattato verso le 3.45 ed è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco con le squadre dei volontari del locale distaccamento e la prima partenza di Cuneo per domare le fiamme scaturite dal materiale cippato utilizzato per la centrale termica di riscaldamento di un condominio di viale Ambrogio da Fossano. 

L'incendio è stato domato ma il locale rimane presidiato, in attesa della rimozione completa del materiale per ragioni di sicurezza. 

Non si segnalano persone ferite. 

Arianna Pronestì

