Incendio nella centrale termica di un condominio a Fossano

Sono ancora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza in un locale caldaia di un condominio a Fossano dove, nella notte appena trascorsa, si è sviluppato un incendio.

L'allarme è scattato verso le 3.45 ed è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco con le squadre dei volontari del locale distaccamento e la prima partenza di Cuneo per domare le fiamme scaturite dal materiale cippato utilizzato per la centrale termica di riscaldamento di un condominio di viale Ambrogio da Fossano.

L'incendio è stato domato ma il locale rimane presidiato, in attesa della rimozione completa del materiale per ragioni di sicurezza.

Non si segnalano persone ferite.