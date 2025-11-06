Il patronato Acli a disposizione per il Bonus Mamma 2025

Gli uffici del Patronato Acli della provincia di Cuneo sono a disposizione per tutte le informazioni riguardanti le domande da presentare entro il prossimo 9 dicembre, per accedere al Bonus Mamma 2025, contributo di 40 euro mensili, per un totale di 480 euro annui, previsto per le lavoratrici con almeno due figli.
Le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano dopo tale data possono invece presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026.
Può beneficiarne chi ha:
- due figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni,
- tre o più figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni per i mesi in cui non sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Le attività di lavoro previste sono:
- Lavoro dipendente, pubblico o privato, anche di rapporti di lavoro intermittenti, nonché di somministrazione, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico
- Lavoro autonomo con iscrizione a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la Gestione separata.
Nota: il diritto all’erogazione del Nuovo bonus mamme sussiste nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione.
I requisiti economici prevedono che i redditi personali da lavoro della sola mamma, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2025 devono essere pari o inferiore a 40.000 euro.
La misura predisposta è pari a 40 euro mensili, non imponibili ai fini fiscali e contributivi, fino ad un massimo di 480 euro per l’anno 2025.
All’atto di presentazione della domanda deve essere altresì indicata la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato
Le domande devono essere presentate entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della circolare salvo per le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente a tale data. Considerato che il termine scade domenica 7 dicembre e che l’8 dicembre è un giorno festivo, le domande possono essere presentate entro il 9 dicembre 2025, oppure entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti maturano successivamente, ma comunque entro il 31 dicembre 2025.
Il Nuovo bonus mamme non è imponibile fiscale e non rileva ai fini della determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi al Patronato Acli di Cuneo o delle altre sedi provinciali, consultando l’orario qui: https://aclicuneo.it/uffici-acli-cuneo/