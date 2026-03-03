 / Economia

Economia | 03 marzo 2026, 10:00

Un consiglio provinciale Acli aperto per la festa della donna

La riunione, che è in programma per venerdì 6 marzo dalle ore 15 alle ore 17 a Centallo, presso il Circolo Acli M. G. Centallo aps, in Viale Vittorio Veneto 9, ha come tema "Oltre l'8 marzo: disarmare le parole per costruire la pace"

La Presidenza provinciale delle Acli Cuneesi ha convocato un Consiglio provinciale aperto, in prossimità della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, che ricorrerà domenica 8 marzo.

La riunione, che è in programma per venerdì 6 marzo dalle ore 15 alle ore 17 a Centallo, presso il Circolo Acli M. G. Centallo aps, in Viale Vittorio Veneto 9, ha come tema: “Oltre l’8 marzo: disarmare le parole per costruire la pace” e si propone come momento di riflessione e approfondimento aperto a tutti, uomini e donne, consiglieri provinciali, dirigenti e dipendenti delle Acli provinciali cuneesi.

“La Giornata Internazionale dei Diritti della Donna non è solo una ricorrenza carica di memoria e celebrazione, ma soprattutto un percorso ancora aperto verso il futuro” dice la consigliera di presidenza Acli Cuneesi, Luisa Brignone, che è anche referente, per l’associazione, del “Punto informativo della Rete regionale contro le discriminazioni”, coordinata, sul territorio cuneese, dal “Nodo provinciale contro le discriminazioni” gestito dalla Città di Cuneo.

“Per questo – prosegue la Brignone – abbiamo invitato Sambu Buffa, designer di cambiamento, e Diversity Mindset Trainer (formatore sulla mentalità della diversità), per capire meglio come la parità passi anche attraverso il linguaggio che abitiamo ogni giorno”.

Sambu Buffa guiderà i partecipanti a cercare di sviluppare una mentalità capace di riconoscere la diversità, darle valore superando stereotipi e pregiudizi inconsci, costruendo ambienti e culture aziendali inclusive e pratiche, processi, strategie eque.

“Disarmare le parole – conclude Luisa Brignone – significa scegliere un linguaggio che non alzi muri, che non ferisca e che non trasformi le differenze in campi di battaglia.

Significa scegliere rispetto, responsabilità e cura nel dialogo con l’altro.” Durante l'incontro, Sambu Buffa presenterà il suo libro “Cambia mentalità in chiave di diversity, equity e inclusion, nella tua attività”, un viaggio per imparare a usare il linguaggio come strumento di pace e motore di un cambiamento reale, collettivo e quotidiano”.

C.S.

