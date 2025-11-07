“Dinamiche di mercato e competitività della filiera lattiero-casearia italiana”: a Marene il convegno di Confagricoltura Piemonte, Cuneo e Torino

Martedì 18 novembre, alle 10,30, presso l’Auditorium San Giuseppe a Marene (via Cravetta, 2) avrà luogo il convegno dal titolo “Dinamiche di mercato e competitività della filiera lattiero-casearia italiana” organizzato da Confagricoltura Piemonte, Confagricoltura Cuneo e Confagricoltura Torino, in collaborazione con la cooperativa Lait Service.

L’appuntamento vuol essere un momento di confronto e approfondimento sulle prospettive del settore, tra sfide di mercato, innovazione e sostenibilità economica per le aziende agricole e le cooperative italiane che operano nel comparto. Per informazioni: 0171 692143 int.7 – eventi@confagricuneo.it.

“Il comparto lattiero-caseario è centrale nel sistema agroalimentare piemontese, sia per il valore economico che per l’identità territoriale che esprime – sottolinea Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte -. Con l’intervento di esperti e la testimonianza di alcune importanti realtà cooperative, vogliamo offrire agli allevatori del territorio un momento di analisi e confronto sulle dinamiche di mercato internazionale e sugli strumenti utili a rafforzare la competitività delle nostre imprese. Attraverso focus specifici, ci concentreremo sui trend delle produzioni, delle materie prime e delle vendite”.

Dopo la registrazione dei partecipanti, i lavori saranno aperti alle 10,30 dai saluti istituzionali e dall’introduzione di Guido Oitana, presidente della Sezione economica Latte di Confagricoltura Piemonte. Seguiranno gli interventi degli analisti Mirco Devincenzi e Alberto Lancellotti di CLAL, che offriranno una panoramica sulle prospettive e sfide del mercato lattiero-caseario, e di Gabriele Trebeschi, direttore della Cooperativa Produttori Latte Indenne della provincia di Brescia, che porterà l’esperienza del modello cooperativo. Le conclusioni saranno affidate a Tommaso Visca, presidente di Lait Service. I lavori saranno moderati da Roberto Abellonio, direttore di Confagricoltura Cuneo.

In Piemonte sono presenti circa 1.300 allevamenti da latte, per un totale capi che sfiora le 230mila unità, localizzati per la maggior parte nelle province di Cuneo (41% delle aziende, 52% dei capi) e Torino (39% delle aziende, 33% dei capi). Il nostro territorio si conferma anche nel 2025 una delle regioni leader per la produzione di latte, con circa il 9% delle consegne nazionali.