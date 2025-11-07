Nuovi mezzi per i reparti Viabilità della Provincia di Cuneo

Nelle scorse settimane la Provincia di Cuneo ha provveduto alla sostituzione dei primi mezzi in dotazione ai reparti Viabilità, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la sicurezza del servizio sulle strade di competenza.

Sono stati consegnati complessivamente otto nuovi veicoli: 4 furgoncini Fiat Doblò, uno per ciascuno dei quattro reparti provinciali, 3 furgoni cassonati Citroën Jumper destinati ai reparti di Alba, Cuneo e Mondovì e 1 furgone cabinatoCitroën Jumper per il reparto di Saluzzo.

I nuovi veicoli sostituiscono mezzi ormai obsoleti, molti dei quali avevano percorso oltre 400.000 o 500.000 chilometri, garantendo così un importante passo avanti nel rinnovamento della flotta, che con i nuovi veicoli diventa più sostenibile, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista ecologico.

Il Presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, ha sottolineato l’importanza dell’intervento: «Sin dai primi giorni del mio insediamento, durante le visite ai reparti di Viabilità, mi era stata segnalata la situazione critica dei mezzi in dotazione. Con queste nuove acquisizioni compiamo un primo passo concreto verso l’ammodernamento del parco veicoli, condizione indispensabile per assicurare un lavoro più efficiente, sicuro e tempestivo sulle nostre strade”.