Attualità | 07 novembre 2025, 12:37

Trinità ha commemorato i suoi caduti per celebrare il 4 novembre, i bambini: “Grazie a voi antenati che ci avete difeso con la vita”

Gli Alpini locali e la sindaca Zucco hanno reso onore alle vittime di guerra anche nella frazione San Giovanni

Anche Trinità ha celebrato la ricorrenza del 4 novembre, in occasione della “Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate”.

Per l’occasione erano presenti gli Alpini locali, la sindaca Ernesta Zucco, varie forze volontarie e autorità. Toccanti i momenti segnati dall’interpretazione delle letture dei soldati al fronte e poesie sul tema, da parte dei bambini della quinta della scuola primaria e della terza della scuola secondaria di primo grado.

E particolarmente significativa è stata anche la loro frase finale che fa da monito a tutte le nuove generazioni, ringraziando chi si è sacrificato nel passato: “Oggi noi, ragazzi di pace, promettiamo di difendere con il cuore ciò che avete difeso con la vita: l’amore, la libertà, la speranza”.

Sono state poi deposte le corone d’alloro alle lapidi dei Caduti in frazione San Giovanni e a Trinità a quelle dei caduti civili in piazza Conte Costa, piazzetta Caduti senza croce e in piazza Umberto.

