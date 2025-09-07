Questa sera per Mondovì è la "La notte dei fuochi": ecco il programma completo

Conto alla rovescia per il tradizionale appuntamento di fine estate con i "Feu dla Madona" a Mondovì.

Come anticipavamo nelle scorse settimane, sarà un'edizione diversa, con tante novità e che vedrà anche il ritorno delle mongolfiere a Parco Europa, che diventerà "anfiteatro" con dj set, musica e lo spettacolo del "Night glow", con i palloni aerostatici illuminati a tempo di musica.

La data per i "Feu" è qualla di oggi, domenica 7 settembre, con recupero in caso di maltempo nella serata di lunedì. Ad aggiudicarsi l'affidamento per lo spettacolo pirotecnico è stata una ditta milanese, Pyrodreams srl di San Colombano Al Lambro, per un costo complessivo di 19.520 (iva compresa), che verrà sostenuto anche grazie al contributo di 20mila euro assegnato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo nell’ambito della sessione erogativa “Bando Generale 2025”.

L'area di sparo dei fuochi sarà sempre da Piazza, quindi i fuochi potranno essere ammirati sia da Piazza Maggiore, dove sarà ancora presente la "Giostrina dei Cavalli", che dalle tradizionali zone della Città, come la Garzegna o Parco Europa.

IL PROGRAMMA COMPLETO DI DOMENICA 7 SETTEMBRE

Dalle 18 alle 20 a Parco Europa "Future tech zone": tre postazioni dj, tre postazioni produzione e un'area luci. Un laboratorio della musica del futuro, tutto da provare con esperti del settore che saranno pronti a far vivere ai presenti l'emozione di mixare, creare ed esplorare le tecnologie più innovative.

Dalle 18, sempre a Parco Europa, area bar con aperitivo nel chiosco by Prezzemolo. Dalle 20 alle 24 il dj set di MoVì.

Dalle 21 in piazza Maggiore, come da tradizione, il Concerto della Banda Musicale di Mondovì e la distribuzione di "Pan e persi" a cura dell'Associazione "La Funicolare" con la giostra dei cavalli.

Dalle 21 in zona corso Europa quattro mongolfiere e quattro ceste saranno illuminate a tempo di musica per il "Night glow"

Dalle 22.30 da tutte le zone cittadine si potrà ammirare lo spettacolo dei fuochi.

Alle 23, in corso Alpi, spettacolo "Pyromusicale": i fuochi si accendono a tempo di musica.

<figure class="image"> </figure>MODIFICHE ALLA VIABILITA'

Nella giornata del 7 settembre, come da segnaletica verticale che verrà posizionata in loco, verranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata (dalle ore 20.00 alle ore 24.00) e il divieto di transito (dalle ore 21.30 alle ore 23.30) nelle aree prospicienti la zona di sparo, compreso il parcheggio San Giorgio. Ai residenti e agli esercenti di Piazza saranno riservati appositi stalli presso il parcheggio multipiano del Belvedere.

Nell’invitare la cittadinanza ad utilizzare la funicolare (attiva fino alle ore 24.00), si ricorda che saranno regolarmente fruibili il parcheggio multipiano del Belvedere negli stalli non riservati ai residenti, i parcheggi lungo via Ospedale, in piazza d’Armi, in via Porta di Vasco (cosiddetto “Vescovile”) e in Strada della Polveriera nei pressi dell’A.S.P.

Alla luce dell’isola pedonale di piazza Maggiore, infine, dalle ore 21.30 alle ore 23.30 sarà istituito il divieto di transito anche in via Vico nel tratto compreso tra via Marchese d’Ormea e piazza Maggiore. Per eventuali informazioni è possibile contattare il Comando di Polizia Locale allo 0174.559205.



