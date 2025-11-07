Octopus Energy premiata a Milano con l’Eha Communication & Web Presence: si aggiudica il primo premio

Si è svolto lo scorso 3 novembre presso la suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano la seconda edizione dell'Evolution Horizon Award, la kermesse che More News - il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest, sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.



Durante la serata di gala, sono state premiate le aziende che si sono distinte per il loro impegno in Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza, realtà capaci di mettersi in gioco condividendo le proprie esperienze migliori e contribuendo alla diffusione di una cultura d’impresa fondata su buone pratiche e consapevolezza.

Il premio EHA Communication & Web Presence è andato a Octopus Energy di Ascoli Piceno, che si è aggiudicata il primo premio vincendo la seconda edizione, con la seguente motivazione: entech globale che guida la transizione verso un sistema energetico sostenibile ed accessibile, nella sua identità italiana si è affermata come alternativa sostenibile, trasparente ed amichevole rispetto ai fornitori tradizionali. Il suo sito web, infatti, non è solo un luogo di conversione, ma una piattaforma educativa, con sezioni come le guide per leggere le bollette o capire le truffe nel settore luce e gas, accompagnando l’utente in ogni passo del suo percorso energetico e il suo blog è costituito da articoli che spiegano il mondo dell’energia con un linguaggio inclusivo e pragmatico.

Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.

