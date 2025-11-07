"En navizant Bep Rous": a Demonte si ricorda Beppe Rosso a 30 anni dalla sua morte

Il 5 novembre 1995 ci lasciava Beppe Rosso, Bep Rous dal Jouve, poeta e cultore di storia e tradizioni locali di Borgo San Dalmazzo, originario per parte materna di Trinità di Demonte.

La sua figura di autore in occitano e piemontese, e di ricercatore che - tra i primi nelle valli - indagò etnografia, leggende e architettura alpina, è centrale nel panorama culturale della Valle Stura.

Da un’idea di Lucia Norbiato, amica di Beppe e appassionata studiosa dei suoi scritti, l’Associazione Espaci Occitan di Dronero, con la collaborazione della Biblioteca Civica “Piero Camilla” di Demonte, organizza per sabato 15 novembre alle ore 10.30 un incontro dal titolo En navizant Bep Rous.

Ricordando Beppe Rosso a 30 anni dalla morte e a 90 dalla nascita.

Dopo una breve introduzione di Rosella Pellerino, Direttore Scientifico di Espaci Occitan, è previsto l’intervento di Lucia Norbiato con En navizant Bep Rous didin i siou Viols, in cui approfondirà i cinque componimenti inediti del 1991 di Rosso, da lei pubblicati nell’opera Viols. Norbiato, dedita alla pittura e all’incisione, presenterà anche una cartolina commemorativa realizzata per l’occasione, contenente alcuni versi del poeta, e una sua incisione - ex libris.

Sarà quindi la volta di Giuseppe Goria, tra i maggiori esperti del repertorio poetico del Piemonte, con A fil ed ciel, dedicato a illustrare la centralità della montagna nell’opera poetica di Rosso. A seguire Massimo Ottone, appassionato ed esperto d’arte, rifletterà su Il senso della poesia oggi. Concluderà l’incontro un aperitivo offerto dai commercianti di Via Martiri a Demonte.

L’appuntamento, a ingresso libero e gratuito, è sostenuto dalla Regione Piemonte e si svolgerà presso i locali della Biblioteca Civica di Demonte, in Via Martiri e Caduti per la Libertà 1. Per info Espaci Occitan, segreteria@espaci-occitan.org, tel. 0171.904075.