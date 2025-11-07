VOLLEY FB1 / Per Mondovì nuova sfida di alta classifica in casa di Villa Cortese

Tutto pronto per la quinta giornata del campionato di Serie B1 femminile di pallavolo, che offre al Mondovì Volley la seconda trasferta stagionale.

Abbandonando l’usuale sabato come giorno di gara, le monregalesi saranno ospiti del GSO Villa Cortese, domenica 9 novembre alle 17 presso la palestra delle scuole elementari della cittadina lombarda.

Villa Cortese si presenta alla sfida con otto punti in classifica, ed ha rimediato al meglio nell’ultimo turno al passo falso casalingo con Cogne Aosta, andando ad espugnare in rimonta (da 2-0 a 2-3) il difficilissimo campo di Garlasco, prendendo la quarta posizione solitaria. Tra le principali atlete a disposizione di coach Lualdi ci sono l’opposta Sonia Ratti (vista in A2 a Lecco e Cremona) e la palleggiatrice Anna Lualdi, alla quarta stagione in società. Mondovì troverà inoltre nuovamente la schiacciatrice ligure Giulia Baldizzone, prodotto del settore giovanile del “Puma” fino al 2020 prima dell’inizio di un lungo percorso fatto di sette società in sei stagioni.

In casa Mondovì Volley l’umore è alto, con il primo posto (sempre in coabitazione con Alessandria) mantenuto con il netto 3-0 su Chieri ’76. L’avvio del “Puma” è stato senza dubbio positivo, ma l’attenzione deve rimanere alta per la grande quantità di insidie che questo campionato nasconde: il concetto è stato condiviso da coach Claudio Basso non più tardi di sabato, durante la conferenza stampa post partita.

Lato ragazze, è la schiacciatrice torinese Francesca Bosso a introdurre la sfida: “Ritorniamo a giocare in trasferta questa domenica contro una Villa Cortese che, indubbiamente, arriva da una gara di riscatto contro Garlasco e che ha dimostrato di avere un bel bagaglio tecnico e tattico. Sicuramente sarà un avversario tosto e motivante, e non dobbiamo farci prendere dall’entusiasmo della nostra scia positiva: dobbiamo affrontare ogni gara come se fosse la prima di campionato, con la giusta determinazione e attenzione, e ovviamente portarla a casa! Stiamo lavorando molto durante la settimana per prepararci al meglio, e per affrontare con pazienza le difficoltà che ci possono arrivare da una squadra come quella di Villa Cortese. Noi daremo il massimo come sempre, e soprattutto cariche, grazie anche ai nostri tifosi che ci sostengono sempre calorosamente!”. La sfida potrà essere vista su Youtube, sul canale “Diretta Gso Villa Cortese Volley”.