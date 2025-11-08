Monteu Roero pronto ad omaggiare il “Tartufo Bianco d’Alba Rocche del Roero”

Valorizzazione e salvaguardia del Tartufo Bianco Rocche del Roero, primo cru d’Italia: è questo l’obiettivo principale che si pone la seconda edizione di “Tartufo Bianco d’Alba Rocche del Roero”, che si svolgerà da giovedì 27 a domenica 30 novembre a Monteu Roero.

L’evento coinvolge più paesi e punta a farsi conoscere a livello nazionale ed internazionale, per promuovere sempre di più il Cuneese ed il Piemonte con le sue bellezze paesaggistiche, la sua cultura e le sue produzioni agroalimentari. Per “raccontare” obiettivi e sfide, si è svolta ieri - venerdì 7 novembre - a Baldissero d’Alba, la conferenza stampa di presentazione, al quale hanno partecipato numerosi sindaci ed amministratori del territorio. Era presente anche il consigkiere provinciale e sindaco di Guarene Simone Manzone.

“Ho accettato immediatamente di ospitare questa presentazione, come punto di partenza che coinvolge tutto il territorio”, ha detto il sindaco di Baldissero d’Alba Michele Lusso.

“In questa seconda edizione - sottolinea il primo cittadino di Monteu Roero Paolo Rosso - ci sono molte novità e tra queste la presenza di una troupe del noto programma Striscia la notizia, molto interessata alla gara della cerca dl tartufo e all’Olimpiade. Naturalmente il cuore della manifestazione è la seconda edizione dell’Olimpiade della cerca del Tartufo, una competizione unica nel suo genere, che esalta il lavoro del trifolao e del suo fidato cane quando, tra le colline delle Langhe e del Roero, cercano la preziosa pepita”.

Ampio il respiro internazionale, grazie alla continuazione di un proficuo rapporto nato anni fa, attraverso la cooperazione con la Comarca de Daroca, composta da 35 Comuni nella Provincia dell'Aragona, la cui una delegazione sarà ospitata a Monteu Roero.

Al tavolo dei relatori erano presenti, come anime indispensabili dell’evento, il presidente Associazione Tartufai Rocche del Roero Tino Marolo e l’ideatore dei contenuti Luciano Bertello.

Due le curiosità più importanti: la consegna domenica 30 novembre del Tartufo Bianco d’Alba Rocche del Roero a Valerio Staffelli che riceverà il “Tapiro del Tartufo”.

Dopo la Gara di cerca del tartufo, sempre domenica, sarà premiata la Regina delle Rocche, una sfida tutta al femminile che aggiudicherà la prestigiosa mantella alla cagnolina più brava. La mantella, come i foulard consegnati ai sindaci e agli amici dl Tartufo delle Rocche del Roero, sono stati realizzati e donati dalla costumista e stilista Maria Grazia Delpiano di Cortemilia. Per non sbagliare la confezione della bella mantella di color rosso vivo, la stilista ha utilizzato come modello la sua macchina da cucire. Tra gli ospiti anche Luca Mercalli, sabato 29 novembre, che presenterà il suo libro - Breve storia del clima in Italia - e parlerà di come i cambiamenti climatici possono influire anche sulla produzione dei tartufi.