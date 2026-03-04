Incontro sulla riforma Nordio a Pollenzo: gli esperti illustrano le ragioni del NO al referendum

Venerdì 6 marzo, alle 18.30 al Centro Incontro di Pollenzo (via Regina Margherita n°28), autorevoli esperti di diritto come il professore e avvocato Maurizio Riverditi e come le magistrate Veronica Meglio (pm a Imperia), Stefania Nebiolo Vietti (giudice a Torino) e Vitina Pinto (pm minorile) illustreranno alla cittadinanza la riforma Nordio e le ragioni del NO al referendum del 22 e 23 marzo prossimi.



L'evento è organizzato congiuntamente dal comitato Avvocati per il NO e dal comitato “Giusto dire NO”. Quest'ultimo, nato per iniziativa dell’Associazione nazionale magistrati, non vuole rappresentare la categoria e per questa ragione non è composto solamente da pubblici ministeri e giudici, ma anche da giuristi, professori universitari, avvocati e cittadini interessati, fatta eccezione di quanti abbiano avuto ruoli nei partiti.



L'obiettivo dell'incontro è permettere ai cittadini e alle cittadine di formarsi un'idea più chiara e precisa sulla riforma della magistratura, al centro del prossimo voto referendario.